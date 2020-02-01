Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أشرف زكي يكشف حقيقة خبر وفاة نادية لطفي

السبت 01/فبراير/2020 - 10:27 ص
Advertisements
نادية لطفي
نادية لطفي
الفجر الفنى
Advertisements
نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية الشائعة التي انتشرت فجر اليوم وتفيد بوفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، موضحا أن حالتها سيئة وتم منع الزيارة عنها.

ونذكر أن الفنانة نادية لطفي، تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي حيث أصيبت بنزلة شعبية حادة ادت إلى تدهور حالتها الصحية، وذلك بسبب خروجها من المستشفى ومشاركتها في جنازة زوجة نجلها.

وطالب عدد كبيير من الفنانين من الجماهير الدعاء له بالشاء بسبب وضعها الصحي المحرج.


Advertisements

أخبار تهمك

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 15 ساعة

شبح "كورونا" يرعب أهالي مطروح بعد قرار وزارة الصحة

منذ حوالي 4 ساعات

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 12 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ يوم

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 13 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات.. والتنفيذ اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من يورجن كلوب على رحيل محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status