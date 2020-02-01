عاجل.. أشرف زكي يكشف حقيقة خبر وفاة نادية لطفي





ونذكر أن الفنانة نادية لطفي، تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي حيث أصيبت بنزلة شعبية حادة ادت إلى تدهور حالتها الصحية، وذلك بسبب خروجها من المستشفى ومشاركتها في جنازة زوجة نجلها.





وطالب عدد كبيير من الفنانين من الجماهير الدعاء له بالشاء بسبب وضعها الصحي المحرج.







نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية الشائعة التي انتشرت فجر اليوم وتفيد بوفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، موضحا أن حالتها سيئة وتم منع الزيارة عنها.