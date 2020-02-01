كول كورة elahly مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي رابط elostora

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السبت 01/فبراير/2020 - 10:29 ص
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بوابة الفجر
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يرحل فريق الأهلي إلى السودان لمواجهة نظيره الأهلي السوداني يوم السبت القادم 1 فبراير 2020، حيث ستقام مباراة قوية للغاية بين الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتضن المواجهة ملعب أم درمان.

وتحدد موعد المباراة لتنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة BeIN SPORT 1 صاحبة حقوق نقل النسخة الحالية من البطولة الإفريقية، ويتولى مهمة إدارة اللقاء الحكم المغربي رضوان جيد.

المباراة الأهلي × الهلال السوداني
المسابقة دوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات)
الموعد السبت 1 فبراير 2020 - الساعة 21:00 بتوقيت مصر
القناة الناقلة بي إن سبورت 1
الملعب أم درمان
انتهت مباراة الذهاب بين الفريقان بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأهلي، وسجل ثنائية الفريق الأحمر كلاً من رمضان صبحي (ركلة جزاء)، وحسين الشحات، فيما سجل هدف الفريق السوداني اللاعب أطهر الطاهر.

ويتصدر الحُمر جدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث بواقع 9 نقاط.

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