Advertisements
Advertisements
Advertisements

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "استراتيجيات التسويق للدول الأفريقية"

السبت 01/فبراير/2020 - 10:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

اختتمت بالقاهرة فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 12– 30 يناير حول "استراتيجيات التسويق بغرض التصدير والخطة التصديرية للدول الأفريقية " للعاملين بوزارات التجارة والصناعة بعدد من الدول الأفريقية حيث استهدف البرنامج رفع القدرات والمهارات الخاصة باستراتيجيات التسويق بغرض التصدير وإعداد الخطط التصديرية.

وعقد البرنامج بمقر مركز تدريب التجارة الخارجية وتم تنفيذه بالتعاون بين المركز وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وقد شارك فى فعاليات الحفل الختامى للبرنامج الممثل المقيم لهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا). 

وأوضحت هالة جدامى المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن البرنامج تضمن عدد من المحاور التدريبية الرئيسية شملت رفع مهارات أخصائي التسويق بالدول الأفريقية من خلال التركيز على عناصر الخطة التسويقية ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالتصدير، والتعريف بالأهمية الإقتصادية للتصدير في الوقت الحالى، والتعرف على تطورات التجارة الدولية والاتفاقيات التجارية العالمية، وكذلك تعريف المتدربين بأهم مفاهيم ومناهج بحوث السوق والمعايير الأساسية لإختيار الأسواق والمزيج التسويقي. 

جدير بالذكر أن مركز تدريب التجارة الخارجية  تم انشاؤه في إطار التعاون بين حكومتى مصر واليابان للاستفادة  من الخبرة اليابانية في مجال التدريب ورفع مهارات العاملين بمجالات التصدير والتجارة الخارجية، وينفرد المركز  بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة العملية والنظرية في مجال التصدير والتجارة الخارجية والتى تركز على التعريف بإجراءات  ومستندات التصدير  والشحن و الجمارك، وبحوث السوق وإختيار الأسواق ومصادر المعلومات و المصطلحات التجارية وضمان مخاطر الصادرات و العقود الدولية و منظمة التجارة العالمية و الاتفاقيات الإقليمية.
Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ يوم

أول تعليق من يورجن كلوب على رحيل محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 16 ساعة

شبح "كورونا" يرعب أهالي مطروح بعد قرار وزارة الصحة

منذ حوالي 4 ساعات

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 13 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 15 ساعة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات.. والتنفيذ اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 12 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 15 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status