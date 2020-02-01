اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "استراتيجيات التسويق للدول الأفريقية"





اختتمت بالقاهرة فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 12– 30 يناير حول "استراتيجيات التسويق بغرض التصدير والخطة التصديرية للدول الأفريقية " للعاملين بوزارات التجارة والصناعة بعدد من الدول الأفريقية حيث استهدف البرنامج رفع القدرات والمهارات الخاصة باستراتيجيات التسويق بغرض التصدير وإعداد الخطط التصديرية.





وعقد البرنامج بمقر مركز تدريب التجارة الخارجية وتم تنفيذه بالتعاون بين المركز وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وقد شارك فى فعاليات الحفل الختامى للبرنامج الممثل المقيم لهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا).





وأوضحت هالة جدامى المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن البرنامج تضمن عدد من المحاور التدريبية الرئيسية شملت رفع مهارات أخصائي التسويق بالدول الأفريقية من خلال التركيز على عناصر الخطة التسويقية ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالتصدير، والتعريف بالأهمية الإقتصادية للتصدير في الوقت الحالى، والتعرف على تطورات التجارة الدولية والاتفاقيات التجارية العالمية، وكذلك تعريف المتدربين بأهم مفاهيم ومناهج بحوث السوق والمعايير الأساسية لإختيار الأسواق والمزيج التسويقي.





جدير بالذكر أن مركز تدريب التجارة الخارجية تم انشاؤه في إطار التعاون بين حكومتى مصر واليابان للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التدريب ورفع مهارات العاملين بمجالات التصدير والتجارة الخارجية، وينفرد المركز بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة العملية والنظرية في مجال التصدير والتجارة الخارجية والتى تركز على التعريف بإجراءات ومستندات التصدير والشحن و الجمارك، وبحوث السوق وإختيار الأسواق ومصادر المعلومات و المصطلحات التجارية وضمان مخاطر الصادرات و العقود الدولية و منظمة التجارة العالمية و الاتفاقيات الإقليمية.