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(هات نتيجتك حالا برقم جلوسك) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول (تم اعتمادها رسميا)

السبت 01/فبراير/2020 - 10:18 ص
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نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس
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(هات نتيجتك حالا برقم جلوسك) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول (تم اعتمادها رسميا)

ينتظر جميع الطلاب والطالبات موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس على أحر من الجمر، ويرغب الطلاب في معرفة نتيجتهم للاطمئنان على مستواهم الدراسي ولكي يطمئن قلبهم بعد حالة الخوف والفزع الشديد التي يعيشونها، ويمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).


واعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الاول (2019/2020)، ومن المعروف أن النتيجة بيتم ظهورها فور اعتمادها مباشرة.

وبلغت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس 77.7%، حيث حضر الامتحانات ما يقارب 150.929 طالب وطالبة نجح منهم 117.271.


واعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين والمدارس الدولية، والشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبًا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس المهنية 92.5%.

وبدأت نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس في يوم 11 يناير 2020 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وانتهت الخميس 23 يناير 2020 بمادة العلوم، وقد تفقد محافظ القاهرة سير الامتحانات بمدرسة الطبري الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكدًا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالي 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83.500 طالب و80.500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام، بالاضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس
نقدم لكم أبنائنا وبناتنا الطلاب رابط سلايع للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي عبر الربط التالي (اضغط هنا).





(هات نتيجتك حالا برقم جلوسك) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول (تم اعتمادها رسميا)


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