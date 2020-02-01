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رانيا المشاط تلتقي وفد البنك الكوري لتعميق التعاون المشترك

السبت 01/فبراير/2020 - 10:12 ص
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بوابة الفجر
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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفداً رفيع المستوى من البنك الكوري للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية برئاسة هوان جون يانج المدير التنفيذي للبنك الكورى للاستيراد والتصدير، وذلك فى ختام زيارتهم لمصر لبحث مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.


وناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والبنك الكورى للاستيراد والتصدير فى المشروعات التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، فى اطار تبادل الخبرات واقامة المشروعات التنموية التي تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.


وأبدى الهوان جون يانج، رئيس الوفد الكورى، حرص البنك كمؤسسة تمويلية كبرى على تقديم الدعم اللازم وتبادل الخبرات بين البلدين، مؤكداً على حرص دولة كوريا الجنوبية على زيادة الشراكة مع مصر فى عدد من المشروعات التنموية التى تخدم اهداف التنمية.


وأطلع الوفد، الوزيرة، على نتائج اجتماعاته مع الوزارات المصرية المعنية بالتعاون المصري الكوري على مدار 4 ايام خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجارى، وبحث المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث البنك الكوري للاستيراد والتصدير Korean Exim Bank أكبر مؤسسة كورية تساهم فى التمويلات الذكية للمشروعات التنموية، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية نحو 458 مليون دولار، ابرزها مشروعات تطوير نظم اشارات سكة حديد نجع حمادي الأقصر بطول 118 كم، بقيمة 115 مليون دولار لتشغيل الخط بنظام اليكتروني بدلاً من النظام اليدوي مما يقلل الحوادث الناجمة عن التحكم اليدوي لاشارات السكك الحديدية، ومشروع توريد وتصنيع 32 عربة قطار لتشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 243 مليون يورو.


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