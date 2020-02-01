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الحوثيون يستحوذون على أسلحة إيرانية الصنع

السبت 01/فبراير/2020 - 10:18 ص
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الحوثيين - أرشيفية
الحوثيين - أرشيفية
وكالات
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استحوذ الحوثيون، في عام 2019 على أسلحة جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران، حسبما أفاد تقرير لخبراء أمميّين، اليوم السبت.

 

وأجرى خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015،  تحقيقًا استمرّ سنة.

 

وقال خبراء الأمم المتحدة، في التقرير: "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات (الحوثيّون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرّية".

 

وأشار التقرير إلى أنّ القِطَع غير العسكريّة وتلك العسكرية "يبدو أنّها أُرسلت عبر مسار تهريب عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً حتى صنعاء" التي يُسيطر عليها الحوثيّون.

 

وقال الخبراء إنّهم "حدّدوا شبكة حوثيّة متورّطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الحوثيّين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعوّ سلطان زابن".

 

واندلعت الاشتباكات مجدداً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية بعد أشهر من الهدوء النسبي.

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الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين اسلحة ايرانية

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