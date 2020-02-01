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أستراليا تمنع دخول الأجانب المسافرين من الصين بسبب فيروس كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بأن البلاد سوف تمنع جميع الأجانب من السفر من البر الرئيسي للصين، اليوم السبت، بسبب التهديد المتزايد لوباء فيروس كورونا.

كما أعلن "موريسون"، أن أستراليا ترفع توجيه السفر إلى الصين إلى أعلى مستوى، مقدمة المشورة للناس ضد زيارة البلاد على الإطلاق، حسب وكالة "رويترز".

وقال "موريسون" للصحفيين في سيدني: "نحن في الواقع نعمل بوفرة من الحذر في هذه الظروف. حتى يتمكن الأستراليون من متابعة حياتهم اليومية بثقة".

يشمل حظر السفر الجديد الوارد أي شخص موجود في الصين اعتبارًا من 1 فبراير، سواء كان قد سافر مباشرة من البلاد أو عبر منفذ آخر. تمدد الحظر الحالي على السفر من مقاطعة هوبي، مركز تفشي فيروس كورونا، إلى جميع أنحاء البلاد.

المواطنون الأستراليون والمقيمون الدائمون العائدون إلى بلادهم معفون من الحظر ، لكن يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا بعد وصولهم.

حددت السلطات الأسترالية 10 حالات إصابة بفيروس كورونا في أستراليا، لكن لم تحدث حالات وفاة.

وجاءت قيود السفر الأسترالية بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة عن فرض قيود على المواطنين الأجانب الموجودين في الصين وسط مخاوف من احتمال انتشار الفيروس في الخارج.

أبلغت حوالي 24 دولة عن وجود حالات مؤكدة للفيروس، لكن الغالبية العظمى من المصابين ما زالوا في الصين، حيث بلغ عدد الوفيات 259 اليوم السبت.

قالت كل من الخطوط الجوية كانتاس والخطوط الجوية النيوزيلندية، اليوم السبت، إنها ستعلق رحلات جوية مباشرة إلى البر الرئيسي للصين.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، إن الحكومة واصلت العمل مع كانتاس لترتيب رحلات جوية لإجلاء بعض المواطنين الأستراليين من هوبي، كما فعلت دول أخرى.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع حدوث أي تداعيات سياسية من قرار إغلاق حدود أستراليا، قال "موريسون"، إن "مسؤوليته الأولى هي المصالح الوطنية الأسترالية وأستراليا".

وأضاف: "من الواضح أننا نقدر التحديات التي تواجهها الحكومة الصينية في هذه اللحظة الخطيرة للغاية، ونحن نشكرهم على المشاركة التي واجهناها".
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