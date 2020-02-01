توفيق عكاشة يكشف مفاجأة عن فيروس كورونا وعلاقته بصفقة القرن

توفيق عكاشة: موعد انتشار كورونا مرتبط بتوقيت إعلان صفقة القرن





قال الإعلامي توفيق عكاشة: إن ظهور فيروس كورونا في الصين، وسرعة انتشاره بهذه الصورة، أدى إلى مطالبة العالم بعزل الصين، وهناك دول طالبت بسحب بعثاتها كاملة من الصين مثل الجزائر.وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن هنااك رسم وتخطيط وإدارة لعزل الصين، والذي سيؤدي إلى ضرب الصين اقتصاديا، معتبرا أن فيروس كورونا جزء من خطة حصار الصين، ويدخل في نطاق حرب الفيروسات، وموعد انتشاره مرتبط بتوقيت إعلان صفقة القرن.وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، أن الصين دولة علمية قد تتمكن من الوصول إلى عقار ضد الفيروس، معقبا: "هل ممكن يلحقوها بفيروس تاني".