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برلماني: تطبيق حوافز على الملتزمين بتنظيم الأسرة غير كافٍ

السبت 01/فبراير/2020 - 10:16 ص
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فايز بركات
فايز بركات
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قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إنه رُغم تنوع الحملات التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة، واختلاف أشكالها مع تطور العصر إلا أن جميعها باءت بالفشل.

وأضاف في تصريحات اليوم، أنه لم تنجح في وقف التضخم السكاني، وأن اتجاه الدولة إلى طرق تشجيع الأسر للحد من الإنجاب سيؤدي للنتيجة المطلوبة ويشجع الأسر على إنجاب 2 فقط، للحصول على الامتيازات المتعددة من خلاله.

وأشار إلى أنه إذا تم عمل هذا القانون لا بد وأن يكون هناك عقوبة على غير الملتزمين، بزيادة الضريبة، أو منع الدعم عنهم، كما يجب منع الزواج المبكر لأنه سبب من أسباب الزيادة السكانية، منوها بأنه حل مشكلة الزيادة السكانية سيجعلنا من الدول المتقدمة.

ونوه بأن الزيادة السكانية أحد أخطر القضايا التي تهدد عملية التنمية، كما أنها السبب الأول في تكدس الفصول بالمدارس وزيادة عدد قوائم الانتظار بالمستشفيات، وعدم حصول المواطنين على خدمة صحية جيدة.

وأردف أن ارتفاع نسبة الأمية بمصر، هي أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فشل برامج تنظيم الأسرة بسبب غياب الوعي والجهل.

ولفت إلى أن برامج تنظيم الأسرة لها العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تعود على الفرد والعائلة والمجتمع.

واختتم بأن البرامج تهدف إلى تحسين الوضع الصحي والغذائي للمجتمع، وتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الفقر، وحماية البيئة بتقليل الطلب على الموارد الطبييعة، وتخفيض الطلب على الخدمات العامة مثل: السكن والماء والطاقة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية.
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الكلمات المفتاحية

تنظيم الأسرة برلماني البرلمان

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