«كورة ستار Champions legue» مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر GOAL يلا شوت live رابط النجم الساحلي مباشر متعددة NOW

موعد مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال

وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





على الجانب الآخر، يحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.





ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.







