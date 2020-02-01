اونلاين Platinum يلا شوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتنيوم بث مباشر

تنطلق منافسات دوري أبطال أفريقيا خلال موقع كورة أون ، مباراة النجم الساحلي وبلاتنيوم اليوم السبت الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقى الفريقين Coastal Star vs Platinum، على ستاد الأوليمبي بسوسة، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا









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موقع النجم الساحلي وبلاتنيوم بالمجموعة الثانية

يحتل النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما يحتل نظيرة بلاتنيوم المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة، ويلتقي الفريقين، على ستاد الأوليمبي بسوسة، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونتابع اللقاء في بث مباشر عبر kora on، عبر البث المباشر، بدون تقطيع وبجودة عالية goal live بموقع كورة أون koora live، ويمكن متابعة مشاهدة مباراة اليوم عبر bein sports.









مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتنيوم

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موعد مباراة النجم الساحلي وبلاتنيوم دوري أبطال أفريقيا

الساعة 09:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت فلسطين.

الساعة 08:00 مساء بتوقيت المغرب.



