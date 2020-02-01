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ألميريا يعلن تعاقده مع نجل زيدان

السبت 01/فبراير/2020 - 10:09 ص
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إنزو زيدان
إنزو زيدان
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ألميريا الإسباني إنزو زيدان من صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

وكشف ألميريا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر كشف فيها عن التعاقد رسميا مع إنزو زيدان، نجل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

 

وبدأ نجل زيدان في أكاديمية ريال مدريد، ولعب فترة للفريق الأول قبل أن يرحل في 2017 لخوض 4 تجارب قصيرة مع ديبورتيفو ألافيس ورايو ماخداهوندا في إسبانيا، ولوزيرن السويسري، وأخيرا أفيس البرتغالي.

 

وشارك إنزو في 11 مباراة مع ديسبورتيفو أفيس هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

 

 

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ريال مدريد انزو زيدان الميريا اخبار ريال مدريد اليوم

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