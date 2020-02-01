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رابط elostor لايف En direct || مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 01-02-2020 ” etoile de tunis vs Platinum ” بدوري ابطال افريقيا الان يلا شوت الجديد

السبت 01/فبراير/2020 - 10:05 ص
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بوابة الفجر
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يلتقي مساء الغد فريق النجم الساحلي التونسي مع نظيره بلاتنيوم الزيمبابوي وذلك في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية من دوري ابطال افريقيا وذلك على ملعب رادس الأولمبي.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر
ويسعى فريق النجم الساحلي إلى تحقيق النقاط الثلاث لضمان العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية ، حيث يحتل النجم المركز الثاني بالمجموعة برصيد تسعة نقاط من ثلاثة انتصارات وخسر في لقائين.

بث مباشر مباراة النجم الساحلى ضد بلاتينيوم
ويعول فريق النجم الساحلي بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو على كل من الجزائري كريم عريبي ولاعبو الوسط مكرم بيدري وسليم بوخانشوش والظهير وجدي كشريدة والفنزويلي ديروين جونزاليس.

رابط النجم الساحلى بث مباشر
على الجانب الآخر يأمل بلاتنيوم في تقديم أداء جيد بعد خروجه رسميا من البطولة ، حيث اكتفى بحصد نقطة واحدة وخسر في أربعة لقاءات.

يوتيوب مباراة النجم الساحلى مباشر
ويعول الفريق الزيمبابوي على لاعب وسطه ريدويل شاينجينشتيري في تلك المباراة الصعبة والقوية.

المباراة تقام في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت على الاولمبي برادس.

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