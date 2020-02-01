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يلا شوت KOOORA GOAL مشاهدة مباراة فالنسيا وسيلتا فيجو بث مباشرNOW كورة لايف MATCH رابط ماتش فالنسيا NOW

السبت 01/فبراير/2020 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
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نستعرض مباراة فالنسيا وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم السبت الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري، في بث حي عبر موقع كورة أون kora on، حيث من المقرر أن يلتقى الفريقين Valencia vs Celta Vigo، على ستاد ميسنايا، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإسباني، ونتابع المباراة يلا كورة مباشر.


 
مشاهدة مباراة فالنسيا وسيلتا فيجو
حيث يمكن مشاهدة مباراة اليوم بث مباشر، يستضيف مباراة فالنسيا وسيلتا فيجو، ستاد ميسنايا، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإسباني، ونتابع المباراة لحظة بلحظة من خلال مباراة يلا كورة مباشر، بجودة عالية دون تقطيع.

ترتيب فريقي فالنسيا وسيلتا فيجو بجدول الليجا
يدخل فالنسيا المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 34 نقطة، بينما يقطن نظيرة سيلتا فيجو الثامن عشر برصيد 17 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني.


 
مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر، حيث يمكن متابعة المباراة بين فالنسيا وسيلتا فيجو، على ستاد ميسنايا، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإسباني، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع كورة أون kora on، ونتابع اللقاء عبر يلا كورة مباشر لحظة بلحظة أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية وأفضل صورة، عبر البث المباشر ومشاهدة مباراة اليوم بث مباشر.

موعد مباراة فالنسيا وسيلتا فيجو الدوري الإسباني
الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت فلسطين.

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