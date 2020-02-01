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أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE صلاح

السبت 01/فبراير/2020 - 09:57 ص
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يستقبل ملعب انفيلد مباراة ليفربول وساوثهامتون Liverpool vs Southampton التى تقام مساء اليوم 1 من فبراير ونتابعها من خلال البث المجاني المباشر من موقع كورة اون ومشاهدة مباريات اليوم مجانا عبر koora live، في الاسبوع الخامس والعشرون من آياب مسابقة الدورى الانجليزي للمحترفين، ونتابع مباربات اليوم فى تغطية مباشرة من yallakora لايف.

 

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
نستعرض مشاهدة مباراة ليفربول اليوم حصريا عبر رابط البث المباشر من خلال موقع كورة اون فى نقل لايف عبر kora online اون لاين مع متابعة شاملة للمباراة بدون تقطيع حيث يلتقي مساء اليوم فريق ليفربول مع فريق ولفرهامبتون في مواجهات مسابقة البريميرليج من الجولة 25 ونتابع مشاهدة مباريات اليوم في بث مباشر من رابط bein sports فى تحديث مستمر.

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر
يستضيف ملعب انفيلد معقل فريق ليفربول مباراة اليوم Liverpool vs Southampton فى الاسبوع ال25 من البريميرليج فى منافسة قوية يسعى فيها الليفر الى مواصلة تحقيق الفوز والتحليق منفردا في قمة ترتيب البطولة الانجليزية ونرصد مشاهدة مباريات اليوم من kora online يوتيوب لايف عبر موقع كورة اون من الرابط المجاني من bein sports بدون تقطيع.

بث مباشر ومشاهدة مباريات البريميرليج من رابط البث المجاني من موقع كورة اون لايف حصري عبر bein sports اون لاين.

بطولة دوري المحترفين الانجليزى – الجولة ال25
موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون
توقيت الساعة 05:00 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 06:00 مساء بتوقيت فى السعودية

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز الـ20 على التوالي على ملعب “أنفيلد”، فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، ومعادلة إنجاز مانشستر سيتي الذي حققه بين 2011 و2012، كما سيكون ليفربول على بعد ستة انتصارات ليصبح أول فريق في تاريخ “البريميرليج” يحقق العلامة الكاملة على أرضه طوال الموسم، وذلك لمواصلة الزحف نحو الحلم الكبير بالفوز بالدوري لأول مرة منذ عام 1990.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم بالقوة الضاربة بوجود أليسون في حراسة المرمى وأمامه أرنولد وفان ديك وجو جوميز وروبرتسون وفي الوسط فينالدوم وهندرسون وتشامبرلين، وفي الهجوم صلاح وفيرمينو وأوريجي، ويستمر غياب ساديو ماني للإصابة.

في المقابل، يبحث ساوثهامبتون أن يصبح أول فريق ينتزع نقطة من أرض ليفربول، بعدما نجح الريدز في الفوز بكل المباريات منذ التعثر أمام ليستر سيتي قبل نحو سنة كاملة.

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

ويعول ليفربول على نجمه محمد صلاح الذى تألق في شهر يناير المنقضي بعد سلسلة الاهداف والانتصارات التي حققها خلال هذا الشهر، بعدما خاض 5 مباريات مع ليفربول بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” خلال شهر يناير، سجل خلالها 3 أهداف فى شباك شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، كما صنع “هدفين”.

كما حقق محمد صلاح “العلامة الكاملة” مع ليفربول الذي حقق الفوز فى جميع المباريات التي خاضها بمسابقة الدوري الانجليزي خلال هذا الشهر، وكانت أمام شيفيلد يونايتد، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد بجانب وولفرهامبتون ووست هام يونايتد.


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