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طائرة ركاب إيرانية تخرج عن مسارها في مطار كرمانشاه

السبت 01/فبراير/2020 - 09:55 ص
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طائرة إيرانية - أرشيفية
طائرة إيرانية - أرشيفية
وكالات
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هبطت طائرة إيرانية من طراز "إيرباص 319"، اليوم السبت، اضطراريًا في مطار كرمانشاه، بعد خروجها عن المدرج المخصص لها من دون وقوع إصابات، حسبما ذكرت وكالة أنباء التلفزيون الايراني.

                 

ونفذت الطائرة رحلة داخلية بين طهران وكرمانشاه، وأثناء الهبوط ومحاولة الطائرة دخول طريق الطائرات Taxiway انحرفت عدة أمتار ودخلت في أرض طينية قرب المدرج.

 

وبحسب التلفزيون الايراني، نزل جميع الركاب من الطائرة بسلام، موضحًا أن جسم الطائرة لم يتضرر، لكنها لا تتحرك حاليا.

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