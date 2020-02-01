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موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

السبت 01/فبراير/2020 - 09:08 ص
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الاهلي والهلال السوداني
الاهلي والهلال السوداني
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موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الاهلي والهلال، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الهلال السوداني مساء اليوم السبت، على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بأم درمان، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا
ستُقام مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءًا بتوقيت الممكلة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا
سيتم إذاعة مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 1، ويعلق على المباراة عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام الهلال بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال مباراته أمام الاهلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جمال سالم.

خط الدفاع: فارس عبدالله - السمؤال ميرغني - عبد اللطيف بوي - أطهر الطاهر.

خط الوسط: أبوعاقلة عبد الله - نصر الدين الشغيل -  محمد دراج -  سليم محمد - محمد موسى الضي.

خط الهجوم: جمال سالم - وليد الشعلة.

ويدخل الاهلي مباراة الهلال تحت شعار "أكون أو لا أكون" لأنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولا يوجد بديل للأهلي سوى الفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور ربع النهائي، لكن في حالة خسارة الاهلي سيودع البطولة.

في الوقت نفسه فإن النتيجة الإيجابية التي حققها الأهلي أمام النجم الساحلي خففت الحمل قليلًا على كتيبة رينيه فايلر، فسيكفيها العودة من السودان بالتعادل لضمان الوجود في الدور المقبل.
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