موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا





موعد مباراة الاهلي والهلال، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الهلال السوداني مساء اليوم السبت، على ملعب " الجوهرة الزرقاء" بأم درمان، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا

ستُقام مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءًا بتوقيت الممكلة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا

سيتم إذاعة مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا حصريًا على قناة " بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 1، ويعلق على المباراة عصام الشوالي.





التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا





ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام الهلال بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

