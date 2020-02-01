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مباريات ساخنة لمياه البحيرة وبدر والترام وسبورتنج في القسم الثالث

السبت 01/فبراير/2020 - 09:06 ص
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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تقام اليوم السبت 8 مواجهات، ساخنة، في إطار منافسات الجولة الـ 20، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصرَا حيث يستضيف فريق مياه البحيرة، نظيره، فريق نادي كوم حمادة.

ويلتقي نادي رشيد، مع نظيره، فريق مركزشباب القباري، ويلعب غزل كفر الدوار، مع فريق نهضة العامرية.

ويواجه فريق الترام، نظيره فريق سبورتنج، ويخوض فريق العبور موقعة نارية مع فريق مركزشباب كوم حمادة,

ويواجه فريق مركز شباب حوش عيسي نظيره، فريق بدر، كما يحل اسكندرية للبترول ضيفاً على فريق مركزشباب كفربولين .

يواجه، فريق المعمورة نظيره، فريق أيتاي البارود في مواجهة مرتقبة.

ترتيب المجموعة الحادية عشر (بحري) 

ترتيب المجموعة الحادية عشر...

1-الترام 37 نقطة
2-مياه البحيرة 36 نقطة
3-سبورتنج 35 نقطة
4-مركزشباب كوم حمادة29 نقطة
5-اسكندرية للبترول 28 نقطة
6-بدر 28 نقطة
7-ايتاي البارود 26 نقطة
8-نهضة العامرية 23 نقطة
9-غزل كفرالدوار 23 نقطة
10-كفربولين 21 نقطة
11-المعمورة 21 نقطة
12-العبور 20 نقطة
13- نادي رشيد 16 نقطة
14-حوش عيسي 15 نقطة
15-نادي كوم حمادة 15 نقطة
16-القباري 13 نقطة
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مياه البحيرة القسم الثالث الترام اخبار الرياضة اليوم

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