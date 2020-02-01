أول تعليق من يورجن كلوب على رحيل محمد صلاح

نفى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ما أثير عن رحيل محمد صلاح في نهاية الوسم وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "أعتقد أن محمد صلاح معنا في الموسم المقبل.. يبدو أن صلاح استقر هنا فكيف بإمكانكم معرفة نيته الحقيقية".

وأضاف كلوب: "ليس لدي أدنى فكرة عن رحيل محمد صلاح ولم يخطر ببالي أن أسأله هذا السؤال حتى سألتموه أنتم".

وسجل محمد صلاح 16 هدفًا في هذا الموسم خلال 32 مباراة خاضها ورفع رصيده إلى 87 هدفًا في 136 مباراة مع الريدز.