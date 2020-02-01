رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر Zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك

بث مباشر لاستضافة فريق أول أغسطس الأنجولي لفريق الزمالك المصري في أهم مباريات اليوم السبت 1-2-2020 لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم الإريتري “تسيجاي تيكلو”.





المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 6 ، ستنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سيداد إينيفارسيتاريا” بمدينة لواندا.





يدخل فريق الزمالك المباراة بدون ضغوطات بعد ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد تعادله مع متصدر المجموعة “تي بي مازيمبي الكونغولي” وتعادل “زيسكو يونايتد الزامبي” مع بريميرو دي أوجوستو بنتيجة (1-1) في الجولة الماضية.





وجمع الفارس الأبيض 8 نقاط من 5 مباريات، حيث حقق الفوز في مناسبتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة وحيدة من مازيمبي.





على الجانب الآخر يريد فريق أول أغسطس تحقيق الفوز من أجل ارضاء جماهيره، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق في هذه النسخة من البطولة الإفريقية.







