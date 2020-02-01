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الكشف عن أساليب قطر الخبيثة في السودان

السبت 01/فبراير/2020 - 08:53 ص
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أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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واصل الإعلام القطري خلال الأيام الماضية عن طريقة ذراعه الإعلامي "قناة الجزيرة" هجومه على حكومة دولة السودان الجديدة.

 

وترغب قطر من خلال إعلامها تشويه صورة الحكومة، من خلال ترويج شائعات تسبب في أزمات سياسية، بهدف فرض نفوذها وإعادة الإخوان مجددا في البلاد.

 

وتعمدت قناة "الجزيرة" القطرية، أن تبرز عناوين خبرية كاذبة وفاسدة، إضافة إلى ذلك كثفت حملتها ضد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي، بحسب وسائل إعلام سودانية.

 

وجاء الموقف القطري الحاد تجاه المجلس العسكري الانتقالي، بعد عزل عوض بن عوف، الجنرال المحسوب على تيار الإخوان في السودان، والذي سارعت قطر إلى تهنئته بعيد توليه القيادة لفترة وجيزة عقب سقوط النظام السابق.

 

 

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وسائل الاعلام السودانية قطر المجلس الإنتقالي السودان الاعلام السوداني أساليب قطر الخبيثة

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