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فيفا يعلن إغلاق الميركاتو الشتوي

السبت 01/فبراير/2020 - 08:44 ص
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
وكالات
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إغلاق باب القيد الشتوي أمام الأندية الراغبة في ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوفها.


شهدت فترة الانتقالات الحالية أهم وأبرز صفقة في سوق الميركاتو الشتوي، كان بطلها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انتقل لصفوف ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر.


وتعاقد مانشستر يونايتد مع برونو فيرنانديز بعقد لمدة 5 أعوام ونصف العام مع خيار التمديد لعام آخر، قادماً من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.
  

ويعد فيرنانديز ثالث لاعب يحصل مانشستر على خدماته من سبورتينج بعد النجمين كريستيانو رونالدو، ولويس ناني.
  

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ميلان برشلونة الميركاتو الشتوي اخبار الرياضة اليوم

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