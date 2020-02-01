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ديربي ساخن بين ريال مدريد وأتلتيكو لإنهاء العقدة

السبت 01/فبراير/2020 - 08:28 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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تجمع مواجهة نارية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الساعة الخامسة مساء اليومعلى ملعب سانتياجو برنابيو في قمة مباريات الجولة 22 في الدوري الإسباني.

 

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة بينما أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

 

وسبق للنادي الملكي الفوز بكأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد ومدربه سيميوني قبل انطلاق ديربي مدربي مساء اليوم.

 

وفشل الملكي في الفوز بسانتياجو بيرنابيو على أمام أتلتيكو على مدار 8 سنوات  حيث كانت آخر مرة في ديسمبر 2012 عندما فاز بثنائية كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل.

 

ويغيب عن ريال مدريد ماركو أسينسيو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي فيما تحوم الشكوك حول مشاركة إيدين هازارد العائد مؤخرًا للتدريبات الجماعية بينما يفتقد أتلتيكو مدريد لجواو فيلكس بعد إصابته ضد ليجانيس.

 

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