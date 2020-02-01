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تعرف على عدد مشاهدات أغنية "الباشا" لـ أدهم سليمان (فيديو)

السبت 01/فبراير/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية أغنية "الباشا" للمطرب أدهم سلميان، عدد مشاهدات مرتفع منذ طرحها للمشاهدة والاستماع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونجحت الأغنية في ظرف 48 ساعة فقط من حصد أكثر من 156,628 مشاهدة، كما حازت على إعجاب الجمهور.

يذكر أن سليمان، شارك جمهوره، بصورة ترويجية لأغنيته الجديدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .

وعلق "سليمان" على الصورة: "البرومو الرسمي لأغنية أدهم سليمان الجديدة.. قريباً"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره.


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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا فن الفجر الفني ادهم سليمان

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