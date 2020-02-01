بومبيو: مجيء الصين إلى أوكرانيا يشكل تحديا كبيرا

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الوجود الصيني يعيق "البزنس" الأمريكي عن دخول أوكرانيا.

وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية: "مجيء الصين إلى أوكرانيا" يشكل تحديا كبيرا لأن بكين تفعل أشياء لا تفيد الشعب الأوكراني".

وتابع:"إن البزنس الأمريكي يريد أن يأتي إلى هنا ويستثمر ويجب أن نتأكد من توفر إمكانيات ليفعلوا ذلك"، مضيفًا أنه ناقش هذه الأمور مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.