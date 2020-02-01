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بومبيو: مجيء الصين إلى أوكرانيا يشكل تحديا كبيرا
السبت 01/فبراير/2020 - 08:19 ص
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وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الوجود الصيني يعيق "البزنس" الأمريكي عن دخول أوكرانيا.
وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية: "مجيء الصين إلى أوكرانيا" يشكل تحديا كبيرا لأن بكين تفعل
أشياء لا تفيد الشعب الأوكراني".
وتابع:"إن البزنس الأمريكي يريد أن
يأتي إلى هنا ويستثمر ويجب أن نتأكد من توفر إمكانيات ليفعلوا ذلك"، مضيفًا أنه
ناقش هذه الأمور مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
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