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بومبيو: مجيء الصين إلى أوكرانيا يشكل تحديا كبيرا

السبت 01/فبراير/2020 - 08:19 ص
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بومبيو
بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الوجود الصيني يعيق "البزنس" الأمريكي عن دخول أوكرانيا.

                                                  

وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية: "مجيء الصين إلى أوكرانيا" يشكل تحديا كبيرا لأن بكين تفعل أشياء لا تفيد الشعب الأوكراني".

 

وتابع:"إن البزنس الأمريكي يريد أن يأتي إلى هنا ويستثمر ويجب أن نتأكد من توفر إمكانيات ليفعلوا ذلك"، مضيفًا أنه ناقش هذه الأمور مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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الكلمات المفتاحية

بومبيو اوكرانيا امريكا الصين

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