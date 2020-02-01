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الأهلي يتحدى الهلال في لقاء تحديد المصير

السبت 01/فبراير/2020 - 08:11 ص
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الأهلي والهلال
الأهلي والهلال
الفجر الرياضي
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يحل فريق الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

 

ويدخل الأهلي مع مدربه رينيه فايلر وفي جعبته 10 نقاط في المركز الأول بينما الهلال 9 نقاط في المركز الثالث من المجموعة خلف النجم الساحلي التونسي صاحب الوصافة بفارق الأهداف.

 

ويكفي الأهلي التعادل فقط من أجل التأهل إلى دور الثمانية وإن كان رينيه فايلر يأمل في تحقيق الفوز بالسودان من أجل ضمان المركز الأول.

 

وتضم قائمة الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وحسام عاشور ووأحمد فتحي ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وعلى معلول وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وجونيور أجايي ووليد سليمان ومحمد مجدى أفشة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان محسن وعلي لطفي وأليو ديانج ومحمود متولي وآليو بادجي وجيرالدو.

 

ويغيب عن الأهلي أحمد الشيخ للإصابة في التدريب الأخير وصالح جمعة لأسباب فنية بينما يتسلح الهلال السوداني بأرضه وجماهيره من أجل تحقيق الفوز فقط مع المدير الفني الفاتح النقر الذي ليس لديه إلا فرصة الانتصار فقط من أجل التأهل.


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