عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السكة الحديد تُعلن تأخيرات القطارات اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 08:02 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
Advertisements
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، عن مجمل معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، بسبب ما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، ينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: "منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة".

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، الذي يبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معدلات التهديات والتأخيرات النقل الفجر السكة الحديد التأخيرات اليوم

أخبار تهمك

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 10 ساعة

غادة نافع تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدتها ماجدة الصباحي قبل وفاتها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شبح "كورونا" يرعب أهالي مطروح بعد قرار وزارة الصحة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 14 ساعة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 12 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ يوم

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات.. والتنفيذ اليوم

منذ ساعتين

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 10 ساعة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل ما تسافر.. تعرف على تأخيرات القطارات اليوم

للمسافرين اليوم.. تأخيرات خطوط السكة الحديد من قبلي لبحري

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

اعتذار وتوضيح.. بيان مهم من سكك حديد مصر

السكة الحديد تعتذر لركاب القطارات

من 35 لـ40 دقيقة.. تعرف على تأخيرات القطارات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status