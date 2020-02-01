فيروس كورونا يقتحم بلدًا أوروبيًا جديدًا

أعلنت السلطات الإسبانية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، لمريض ضمن مجموعة من خمسة أفراد، خضعوا للمتابعة والعزل، بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس، كما أفادت "رويترز".



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.



وانتشر الفيروس فيما بعد إلى العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وغيرها من دول العالم.