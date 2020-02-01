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بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات.. والتنفيذ اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 07:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، البدء في صرف معاشات شهر فبراير 2020، اعتبارا من اليوم السبت، وغدًا الأحد، لحوالي ٨.٣١ مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من ١٥.٢٤ مليار جنيه.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الصرف سيتم من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد، وكافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر، حيث يتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

الجدير بالذكر عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن ٣.٣٩ مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٠ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٦.٠٢١ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٦ مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف ٤.٤٢ مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن ١.٦٥ مليون قائم بالصرف.
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