زيدان يحدد موقف هازارد من ديربي مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حدد موقف البلجيكي إدين هازارد نجم الفريق من المشاركة في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم البلجيكي تمكن من المشاركة في تدريبات اليوم بشكل طبيعي مع زملائه ولكن ألمحت الصحيفة الإسبانية أن إيدين هازارد لن يكون جاهزًا لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن يستضيف الملكي نظيره الروخيبلانكوس غدًا في قمة الجولة الثاتية والعشرين من عمر الدوري الإسباني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يسعى للاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما انتزعها في الجولة الماضية مستغلاً خسارة برشلونة المفاجئة على يد فالنسيا بهدفين نظيفين.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هازارد لم يلعب مع الملكي منذ تعرضه للإصابة في مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر الماضي ولكنه استطاع المشاركة في الحصة التدريبية الثانية على التوالي بنفس الحدة غير أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لن يخاطر بإشراك هازارد من أجل تسجيل عودته في مباراة أتلتيكو مدريد.





وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي ونقلتها ماركا الإسبانية:"أنتم تقولون أنهم جميعاً جاهزون. هازارد أيضاً؟ سوف نرى. هو يتدرب معنا شيئاً فشيئاً".





واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"الاحتمالات كبيرة. الشيء الجيد هو أن الجميع يريد اللعب. لن نخاطر به أبداً على أية حال".



