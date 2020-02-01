أحلام تتحدث لأول مرة عن تفاصيل حياتها الأسرية





قالت الفنانة الإماراتية أحلام لأول مرة، عن تفاصيل حياتها الأسرية ، إنها تحرص على تنظيم وقتها لتحقيق التوازن بين عملها والاهتمام بشؤون أسرتها.





وأضافت خلال لقائها في برنامج "مسايا لجين" تقديم الإعلامية السعودية لجين عمران، أنها تتعاون مع زوجها مبارك الهاجري من أجل الحفاظ على ذلك التوازن، لافتة إلى أن أولادهما يبقون برعاية خالاتهم أثناء سفرها.





وأشارت إلى أنها تستعين بوالدتها أيضاً ولا تترك أولادها من دون رعاية شخص آخر وخصوصاً في ما يتعلق بدراستهم ونومهم.





الفنانة الإماراتية تابعت أن زوجها غالباً ما يكون خارج البلاد وخصوصاً في هذه المرحلة، حيث أنه يشرف على تجهيز منزل العائلة في فرنسا.





ومن ناحية أخرى، كشفت أنها لا تتمكن من التحكم في موعد نوم ابنها على عكس ابنتيها، لافتة إلى أنها طاهية ماهرة وتحب سكب وتقديم الطعام بطريقة محددة.





وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أثارت جدلا واسعا مؤخرا، خلال حفلها في ختام "موسم الرياض" بمجوهرات مميزة من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة، والتي بلغت قيمتها 7 مليون دولار.



















