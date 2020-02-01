بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث حي مباراة الأهلي HD يستضيف ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، نارية تجمع بين الأهلي ونظيره العدالة، مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





ويقام اللقاء في تمام الساعة الثانية وخمسة وعشرون دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة والرابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث حي مباراة الأهلي HD





وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.





بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث حي مباراة الأهلي HD وفيما يلي التشكيل المتوقع للعدالة في مواجهة الأهلي:-





حراسة المرمى: علي المزيدي

خط الدفاع: عبد الله اليوسف - مانداو سي - جون أوجو - أحمد السلطان

خط الوسط: أليو سيسيه - رياض شراحيلي

خط الوسط الهجومي: أحمد مصطفى - ميدوين بيتيجي - أداما تراوري

خط الهجوم: أندريا





بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة بث حي مباراة الأهلي HD ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.



