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مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool v everton live stream بدون تقطيع derby «هدف محمد صلاح»

السبت 01/فبراير/2020 - 06:40 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون  بث مباشر liverpool v everton live stream بدون تقطيع derby «هدف محمد صلاح» يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق ساوثهامبتون اليوم السبت 1 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن، حيث كانت الواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر بسبب خوض فريق ليفربول مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية.

ويغيب اللاعب السنغالي ساديو ماني عن فريق ليفربول خلال الفترة الحالية يعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي، وكان قد أعلن يورجن كلوب عن غيابه حتى اول اسبوع من شهر فبراير الجاري.

وسوف تأتي التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول كالاتي :-
اليسون - فان دايك - الكسندر ارنولد - روبرتسون - جوميز - هيندرسون - تشامبرلين - فينالدوم - محمد صلاح - ميناممشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون  بث مباشر liverpool v everton live stream بدون تقطيع derby «هدف محمد صلاح»ب ينو - روبرتو فيرمينيو.

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة والبث الحصري على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق ساوثهامبتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون  بث مباشر liverpool v everton live stream بدون تقطيع derby «هدف محمد صلاح»

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ساوثهامبتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

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