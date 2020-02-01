مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني .. شاهد رابط مباراة ريال مدريد مباشرة REAL TV يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة فريق أتليتكو مدريد اليوم السبت 1 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني .. شاهد رابط مباراة ريال مدريد مباشرة REAL TV ويدخل الفريق الأبيض بقيادة مدربه زين الدين زيدان المباراة وهو يرغب في تحقيق الانتصار من أجل المحافظة على الصدارة التي خطفها في الجولة الماضية من فريق برشلونة غريمه التقليدي.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-





مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني .. شاهد رابط مباراة ريال مدريد مباشرة REAL TV حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - التوبي.

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ميندي - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو - خاميس رودريجيز.

خط الهجوم : كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينسيوس.





ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني.





بمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني .. شاهد رابط مباراة ريال مدريد مباشرة REAL TV ينما سيدخل زين الدين زيدان بالتشكيلة الأساسية له من أجل تحقيق الثلاث نقاط على حساب أتليتكو مدريد في ديربي المدينة، ومن المتوقع أن تأتي التشكيلة كالاتي :-





كورتوا - فاران - راموس - كارفخال - ميندي - كروس - مودريتش - كاسيميرو - كريم بنزيما - إيسكو - خاميس رودريجيز.





وكان قد حقق فريق ريال مدريد الفوز في المباراة الأخيرة على حساب فريق بلد الوليد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، وأيضا فاز في الجولة قبل الماضية على فريق إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



