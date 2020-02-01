استوديو الفجر| نجما الأهلي والزمالك يتحدثون عن موقعتي القطبين في أفريقيا .. فرصة كارتيرون الذهبية ورسالة تحذير لـ فايلر !

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة استوديو الفجر لقرائه الكرام قبل مبارتي قطبي الكرة المصرية غدا في ختام منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يواجه الزمالك مضيفه بريميرو دي أغوسطتو ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الهلال السوداني في مباراة حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية.





موعد مباراتي الأهلي ضد الهلال والزمالك وبريميرو دي أغسطتو





ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد مضيفه بريميرو دي أغوسطتو في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في ختام مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث حسم الفارس الأبيض بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعد أن حصد ثمانية نقاط من المجموعة الأولى التي تأهل عنها فريق تي بي مازيمبي الكونغولي متصدراً برصيد 11 نقطة.





وعلى الجانب الآخر يحل فريق النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على منافسه على بطاقة التأهل من المجموعة الثانية الهلال السوداني في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الهلال حيث يحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحل بطل السودان ثانياً برصيد 9 نقاط.





استوديو الفجر .. الضيوف أيمن يونس و مصطفي يونس





وأجري موقع الفجر الرياضي حوارا مع نجمي الأهلي والزمالك السابقين مصطفى يونس وأيمن يونس حول مبارتي القطبين في ختام دور المجموعات من البطولة الأفريقية وجاء نص الحوار كالتالي:-





مصطفى يونس يتحدث عن موقعة الأهلي والزمالك في أفريقيا





بداية بمباراة الزمالك ضد بريميرو دي أغوسطتو كيف ترى هذا اللقاء بعد حسم الفارس الأبيض بطاقة التأهل ؟





جميع مباريات الزمالك في أفريقيا صعبة ولكن مهمة اليوم ستكون سهلة للفريق بسبب ضمانه التأهل إلى الدور ثمن النهائي ولكن كل مرحلة ولها ترتيبها وبالطبع المبارايات القادمة ستكون قوية وصعبة للغاية فكلما تقدم الفريق في المنافسة كلما كانت الخصوم أقوى.





قبل مباراة اليوم .. كيف رأيت أداء الفريق مع الفرنسي كارتيرون في الفترة الأخيرة ؟





الحكم على أداء الفريق مع كارتيرون في هذا التوقيت ليس عادلا فكرة القدم منظومة متكاملة يحب توافر العديد من المقومات لنجاح الفريق منها الانتظام في إعطاء الاعبين مستحقاتهم المالية ودرجة تركيزهم داخل المباريات ونجاح منظومة كرة القدم ككل فإذا ما توافرت كل هذه العوامل هنا يمكننا الحكم على أداء الفريق ولكني أضع خطوطا عريضة حول لياقة العديد من لاعبي الزمالك الفنية وهي ليس للمدير الفني شأن بها.





وماذا عن مستوى الاعبين المتذبذب ؟





بالطبع هناك بعض الأخطاء داخل الفريق في أداء الاعبين ولكن من يقوم بمعالجة هذه الأخطاء أمير مرتضى من خلال حل جميع المشاكلات الإدارية أما عن المستوى الفني أضع العديد من علامات الاستفهام على مستوى الاعبين الذين لم آرائهم في الفورمة المعهودة خلال المباريات الأخيرة للفريق.





نصيحتك للاعبي الفريق خلال مباراة بريميرو دي أغوسطتو وكذلك المباريات المقبلة ؟





دعني أحدثك عن الأمر الأهم وهوا علم النفس الذي نفتقده في ملاعب كرة القدم في مصر وهوا لا يقل عن أهمية المدير الفني والطبيب الخاص بالفريق وكذلك معد الأحمال البدنية ، يجب احتواء الاعبين من هذا الجانب ومعرفة سير حياته والعمل على حل جميع مشكلاته وتنظيم الطعام والشراب كل هذه العوامل يجب الاهتمام بها وعندما خير النماذج محمد صلاح نجم ليفربول ولكن بشكل عام اتمنى التوفيق للزمالك اليوم.





تحدثت عن أن مشكلة الفريق ليست فنية إذا ما هي نصيحتك لإدارة الزمالك ؟





يجب على مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور أن يشكل لجنة فنية من نجوم الأبيض أمثال حسن شحاته وفاروق جعفر وأيمن يونس وحازم إمام وغيرهم وعلى مجلس الإدارة الاخد بأرائهم في جميع الأمور التي تخص الفريق.





ماذا عن رسالتك لـ مصطفى محمد هداف الزمالك ؟





مصطفى محمد مستقبل هجوم المنتخب المصري في الفترة المقبلة ولكن أرجو أن يلتزم في لعب كرة القدم فقط والتركيز على مهامه الفنية داخل الملعب وأن يبتعد عن الاعتراضات داخل الملعب فلاعب الكرة ليس مستوى فني فقط وإنما أخلاقيات.





بالانتقال لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني كيف ترى هذا اللقاء الهام ؟





المباراة صعبة للغاية ولكن صعوبة اللقاء ليس في المستوى الفني وإنما في الأجواء داخل ملعب الجوهرة ، فمن خلال عملي مع الفريق السوداني لمدة عام رأيت مدى عشق وحب الجماهير هناك لفريق الهلال وهوا ما يمثل ضغط على لاعبي الأهلي ولكن على المستوى الفني الأهلي أفضل.





نصيحتك لفايلر قبل مواجهة الهلال الحاسمة ؟





يجب أن يضغط على خط دفاع الهلال من بداية المباراة لأن دفاع بطل السودان هوا الحلقة الأضعف في الفريق وباقي الخطوط جيدة ويمتلكوا مهاجمين على مستوى مميز.





فقرة استديو الفجر احذر يا فايلر





ما رسالتك التحذيرية للمدرب رنيه فايلر قبل لقاء الهلال اليوم ؟





احذر يا فايلر من فجوات خط الدفاع ومن التمريرات الغير سليمة وحذاري من قاعدة اللي يضيع يستقبل فيجب عليه أن يحفز لاعبيه لاستغلال الفرص.





ماذا عن مفتاح الفوز الأهلي من وجهة نظركم ؟





أرى أن محمد مجدي قفشة هوا مفتاح الفوز اليوم ويجب إشراكه في اللقاء فدوره مهم جداً في الربط بين الخطوط نظرا لما يمتلكه من مساحة رؤية جيدة وشخصية قوية داخل المستطيل الأخضر.





كيف ترى مقولة الأهلي المحلي غير الأهلي الأفريقي ؟





انا مع تلك المقولة فجميع فرق أفريقيا تلعب بقوة على البطولة ولا تخشى الأهلي وهوا ما يزيد تلك المباريات قوة على عكس مباريات الدوري المصري فبعض الفرق تلعب من أجل الظهور في التلفاز واخد الصور مع لاعبي الأهلي وهوا ما يجعل أداء الفريق أفضل من حيث مستوى المباريات ولكن يبقى الأهلي في أفريقيا غير جيد بالمرة.





أيمن يونس نجم الزمالك السابق يتحدث عن لقاء الزمالك والأهلي أفريقيا





وبالانتقال إلى فيلسوف الكرة المصرية كابتن أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق الذي تحدث لـ الفجر الرياضي عن رؤيته لمبارتي الزمالك ضد بريميرو دي أغوسطتو والأهلي والهلال السوداني في نص الحوار التالي :-





ما تعقيبك على أداء كارتيرون مع الفريق ولقاء اليوم ضد بريميرو دي أغوسطتو ؟





مباراة اليوم أمام بريميرو دي أغوسطتو هي فرصة كارتيرون الوحيدة لإثبات ذاته كمدرب لفريق الزمالك يجب أن يرى المدرب نفسه بعيدا عن الضغوط بعد أن حسم الفريق التأهل إلى دور الثمانية ، فالمدرب أمام واجبات كثيرة في مباراة اليوم من خلال مراجعة نفسه في أسلوب اللعب والخطط والتعامل مع الاعبين واستغلالهم بشكل مناسب وتوظيفهم داخل الملعب.





رسالتك المدير الفني قبل مواجهة بريميرو دي أغوسطتو ؟





دعني اختصرها في أن كارتيرون يجب أن يعمل عن كارتيون بشكل مناسب لقيمة واسم نادي الزمالك.





مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني كيف ترى هذا اللقاء الحاسم ؟





على فايلر أن يجهز لاعبي الفريق لجميع السيناريوهات المتوقعة اليوم في حالة تأخر الأهلي بهدف وكذلك تقدمه ، فيجب على لاعبي الفريق أكثر هدوءا وتركيزا داخل الملعب قبل الحديث عن الفنييات فإذا ما حقق لاعبو الفريق هذه العوامل اعتقد أن نتيجة المباراة ستكون في صالح الأهلي.





كيف ترى فرص الأهلي في مباراة اليوم أمام الهلال ؟





درجات تركيز الاعبين وتهيئة الاعبين لهذا اللقاء هي من ستحدد نتيجة المباراة فهناك لقاء أصعب هوا أجواء المباراة نفسها ودرجة الحفاظ على ثبات الاعبين وتركزيهم طوال فترات المباراة وكذلك السيناريوهات الموضحة للاعبين قبل اللقاء.



