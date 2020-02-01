Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر في الدوري الإسباني| watch real madrid

السبت 01/فبراير/2020 - 05:24 ص
Advertisements
ريال مدريد واتليتكو مدريد
ريال مدريد واتليتكو مدريد
عبد القادر عرابي
Advertisements
يشهد ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم السبت 1 فبراير، مواجهة من العيارالثقيل، تلك التي تجمع ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور بضيفه أتليتيكو مدريد، في قمة مواجهات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد صاحب الصدارة للفوز والإبتعاد أكثر في الصدارة عن ملاحقه برشلونة، والذي يواجه ضيفه ليفانتي غداً الأحد 2 فبراير لحساب نفس الجولة.

بينما يطمح أتليتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني للفوز على النادي الملكي للعودة للمنافسة مرة أخرى، والثأر من هزيمته أمام الريال في نهائي كأس السوبر الأسباني، الذي أقيم مؤخراً على أراضي المملكة العربية السعودية.

ترتيب ريال مدريد وأتليتيكو مدريد

يحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 46 نقطة، حققها من خلال 13 فوز وسبعة تعادلات وهزيمة وحيدة، سجل 39 هدفاً وعليه 13 هدفاً، ويعد أقوى دفاعات الليجا حتى الآن.

فيما يتواجد أتليتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 21 مباراة، حققها من 9 إنتصارات ومثلها تعادلات وثلاث هزائم، سجل 22 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد

تنطلق المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، السابعة مساء بتوقيت بو ظبي، الرابعة مساء بتوقيت تونس، الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.

تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD3 الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد واتليتكو مدريد توقيت مكة الليجا الان العربيه اتليتيكو ؤ

أخبار تهمك

الناجح يرفع ايده.. نتيجة أولى ثانوي 2020 التيرم الأول نظام تابلت برقم الجلوس والاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والنتائج التعليم الاساسي وبنك المعرفة

منذ حوالي 10 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 21 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 10 ساعة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 10 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 7 ساعات

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 9 ساعات

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 10 ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

منذ حوالي 6 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 20 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

«يلا شووت» Real Madrid bein مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلباو بث مباشر Real LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ريال مدريد جودة

موعد مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني| watch real madrid

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السوبر الاس

«كورة لايف» TODAY Real مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الريال PLUS بدون تقطيع "الشوط الثاني"

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status