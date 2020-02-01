موعد مباراة الأهلي السعودي اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة اليوم السبت 1-1-2020 الدوري السعودي

يواجه أهلي جدة منافسه العدالة، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الأهلي والعدالة





ويقام اللقاء بين الأهلي والعدالة عند الساعة الثانية و25 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت السعودية، والثانية عشر و25 دقيقة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.





الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، بعد أن فاز في 9 لقاءات وتعادل في لقائين وخسر 4 مباريات، وسجل 29 هدف ودخل مرماه 16 هدف.





بينما يتواجد العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في مباراتين فقط وخسارة 9 مباريات والتعادل في 4لقاءات، وسجل 16 هدف ودخل مرماه 31 هدف.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعدالة





وتذاع المباراة التي تجمع بين الأهلي والعدالة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.