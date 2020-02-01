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مجموعة الزمالك.. موعد مباراة مازيمبي وزيسكو اليوم السبت 1-2-2020 في دوري أبطال أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 05:24 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب مازيمبي مباراة قوية بين الفريق الكونغولي ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة السادسه والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

وكان مازيمبي قد صعد رسميًا لدور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تصدره المجموعة بينما صعد بجانبه نادي الزمالك محتلًا المركز الثاني، بينما خرج كل من زيسكو وأول أغسطس الأنجولى من البطولة القارية.

ويحل فريق زيسكو الزامبي ضيف على مازيمبي الكونغولي اليوم السبت فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.

وسيذاع لقاء مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي على قناة beIN Sport HD 7 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.

ترتيب المجموعة قبل مباراة مازيمبي وزيسكو

مازيمبي الكونغولي 11 نقطة
الزمالك 8 نقاط
اول أغسطس الأنجولى 3 نقاط
زيسكو الزامبي 3 نقاط

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