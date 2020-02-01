Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر في الدوري دوري أبطال أفريقيا Zamalek Channel

السبت 01/فبراير/2020 - 05:24 ص
Advertisements
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
Advertisements
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت 1 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سيداد إينيفارسيناريا في أنجولا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 6" بتعليق أحمد عبده.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : عبد الله جمعة و محمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد عيد
خط الوسط: محمد حسن وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر ومصطفى فتحي و كريم بامبو
خط الهجوم : كاسونجو

مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا
ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي أول أغسطس ونادي زيسكو يونايتد.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا
ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط بينما يتواجد نادي أول أغسطس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

منذ حوالي 6 ساعات

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 7 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 20 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 11 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 10 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 10 ساعة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 9 ساعات

الناجح يرفع ايده.. نتيجة أولى ثانوي 2020 التيرم الأول نظام تابلت برقم الجلوس والاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والنتائج التعليم الاساسي وبنك المعرفة

منذ حوالي 10 ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ حوالي 12 ساعة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 10 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 10 ساعة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status