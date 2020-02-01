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عاجل.. الأهلي يلجاً لهذا الحل لتجهيز الشناوي لمباراة الهلال

السبت 01/فبراير/2020 - 05:21 ص
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الشناوي
الشناوي
عبد القادر عرابي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إستعداداته لمواجهة الهلال السوداني غداً السبت، في ختام مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبذل الجهاز الطبي بالنادي جدهاً كبيراً لتجهيز حارس المرمى محمد الشناوي للمباراة المصرية، المقرر إقامتها بملعب أم درمان.

وذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن الجهاز الطبي سيلجأ لسلاح المسكنات لتجهيز الشناوي، وذلك للتغلب على آلام الظهر التي لازمته بعد مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة، والتي حسمها الأهلي بهدف دون رد سجله جونيور آجاي.

وإصطدم الشناوي بالجزائري كريم لعريبي مهاجم النجم الساحلي، أثناء إلتقاط كرة عالية، ليسقط الشناوي على الأرض لبعض الوقت، قبل أن يستكمل المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني صاحبي المركزين الثاني والثالث.

ويحتاج الأهلي لتجنب الخسارة ضد الهلال لبلوغ الدور ربع النهئي، بفرضية فوز النجم على ضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي متذيل المجموعة بملعب رادس بالعاصمة تونس.

وتنطلق المباراة مساء السبت 1 فبراير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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