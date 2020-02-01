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أبرز المعلومات عن صفقة برشلونة الجديدة

السبت 01/فبراير/2020 - 05:00 ص
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برشلونة
برشلونة
محمد جمال
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أعلن اليوم نادي برشلونة الإسبانى عن التعاقد رسميًا مع موهبة البرتغال القادمة الشاب فرانشيسكو ترينكاو، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوفه ولكن سينضم للبارسا فى 1 يوليو القادم.

وتعاقد برشلونة مع اللاعب حتي عام 2025 بتكلفة 31 مليون يورو تم دفعهم لفريق سبورتنج براجا البرتغالي مع وجود بند وهو الشرط الجزائي فى عقد اللاعب سيكون بقيمة 500 مليون يورو ولا يوجد لاعب فى الفريق الكتالوني أعلي منه فى الشرط الجزائى سوي ميسي وجريزمان.

من هو فرانشيسكو ترينكاو لاعب برشلونة الجديد
يُعد اللاعب أحد المواهب الصاعدة فى الدوري البرتغالي مع فريق سبورتنج براجا مما جعل إدارة البارسا تسعي للتعاقد معه خلال الفترة الحالية ويقارن فى بلاده بنجومها لويس فيجو وكريستيانو رونالدو، وهو الأن يبلغ 20 عام فقط.

يلعب مع منتخب البرتغال تحت 21 عام وأحد أهم العناصر الأساسية فى فريقه، قد شارك فى 17 مباراة فقط مع براجا سجل خلالها هدفين وصنع ثلاث أهداف، بجانب مشاركة ممتازة مع فريقه ببطولة الدوري الأوروبي وسجل هدف وصنع هدف.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق ليفانتي ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإسبانى يوم الاحد فى تمام العاشرة مساء.
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