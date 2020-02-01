مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال time SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora يستضيف ملعب "الجوهرة الزرقاء" المواجهة النارية بين فريق الأهلي ومستضيفه الهلال السوداني، مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال time SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora واشتعل الصراع في المجموعة الثانية على تذكرتي التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الثلاثي الأهلي المصري صاحب الصدارة بـ10 نقاط، والنجم الساحلي التونسي صاحب الـ9 نقاط، والهلال السوداني صاحب المركز الثالث بـ9 نقاط، بينما خرج فريق بلاتينيوم ستارز من المنافسة بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال time SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora ماذا يحتاج الأهلي لحسم تأهله لربع النهائي الإفريقي:





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال time SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora يمتلك الأهلي 3 فرص لتخطي مرحلة المجموعات والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز لضمان تأهله كـ"متصدر" للمجموعة إلي الدور التالي بالبطولة الإفريقية، كما يستطيع المارد الأحمر الصعود حال تعادله فقط مع بطل السودان.





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال time SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora أما في حالة خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني سوف يحتاج لخسارة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم ستارز من أجل ضمان تأهله رسميًا لربع نهائي البطولة القارية.





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال time SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم السبت:





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال time SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora تنطلق أحداث المواجهة الحاسمة بين الأهلي والهلال السوداني اليوم السبت 1/2 / 2020، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال time SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني:





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال time SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق التونسي "عصام الشوالي".





مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والهلال time SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora ويوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر (كورة ستار) لمباراة الأهلي والهلال السوداني، بجودة فائقة تناسب جميع السرعات، تابع بث مباشر مباراة الأهلي على رابط الأسطورة ويوتيوب بدون تقطيع



الاهلي و الهلال الساعة 9 علي قناة 1