بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون توقف اليوم السبت بث حي دوري أبطال أفريقيا يستضيف ملعب "الجوهرة الزرقاء" المواجهة النارية بين فريق الأهلي ومستضيفه الهلال السوداني، مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون توقف اليوم السبت بث حي دوري أبطال أفريقيا واشتعل الصراع في المجموعة الثانية على تذكرتي التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الثلاثي الأهلي المصري صاحب الصدارة بـ10 نقاط، والنجم الساحلي التونسي صاحب الـ9 نقاط، والهلال السوداني صاحب المركز الثالث بـ9 نقاط، بينما خرج فريق بلاتينيوم ستارز من المنافسة بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.





بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون توقف اليوم السبت بث حي دوري أبطال أفريقيا ماذا يحتاج الأهلي لحسم تأهله لربع النهائي الإفريقي:





بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون توقف اليوم السبت بث حي دوري أبطال أفريقيا يمتلك الأهلي 3 فرص لتخطي مرحلة المجموعات والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز لضمان تأهله كـ"متصدر" للمجموعة إلي الدور التالي بالبطولة الإفريقية، كما يستطيع المارد الأحمر الصعود حال تعادله فقط مع بطل السودان.





بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون توقف اليوم السبت بث حي دوري أبطال أفريقيا أما في حالة خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني سوف يحتاج لخسارة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم ستارز من أجل ضمان تأهله رسميًا لربع نهائي البطولة القارية.





بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون توقف اليوم السبت بث حي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم السبت:





بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون توقف اليوم السبت بث حي دوري أبطال أفريقيا تنطلق أحداث المواجهة الحاسمة بين الأهلي والهلال السوداني اليوم السبت 1/2 / 2020، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".





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