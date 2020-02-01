Advertisements
Advertisements
Advertisements

مازيمبي ضد زيسكو .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

السبت 01/فبراير/2020 - 03:35 ص
Advertisements
مازيمبي
مازيمبي
عبد القادر عرابي
Advertisements
يشهد ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباتشي الكونغولية اليوم السبت 1 فبراير، مباراة فريق مازيمبي الكونغولي ضد ضيفه زيسكو بطل زامبيا، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل بين الطرفين، بعد أن حسمت أمور تلك المجموعة تماماً بعد نهاية الجولة الخامسة، حيث ضمن مازيمبي صدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية رفقة الزمالك الذي يحل ضيفاً على أول أغسطس الأنجولي في نفس موعد مباراة مازيمبي ضد زيسكو.

في المقابل تبخرت آمال الثنائي زيسكو وأول أغسطس في التأهل تماماً منذ الجولة الماضية، وبالتالي ستكون مباريات المجموعة تحصيل حاصل.

ترتيب مازيمبي وزيسكو

يحتل مازيمبي صدارة المـجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، حققها من خلال 3 إنتصارات وتعادلين، سجل 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

في المقابل يقبع زيسكو في ذيل المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أول أغسطس، حققها الفريق الزامبي من خلال ثلاثة تعادلات وهزيمتين، سجل 4 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

موعد مباراة مازيمبي ضد زيسكو والقنوات الناقلة لها
تبدأ أحداث المباراة عصر السبت، عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي، الثانية ظهراً بتوقيت تونس، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.
يدير المباراة الحكم نورمان مانيميرا، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD8.

التشكيل المتوقع لمباراة مازيمبي وزيسكو

من المنتظر أن يبدأ المدرب بامفيل ميهايو كازيمبي مباراة زيسكو بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو.
خط الدفاع: ديو إيساما مبيكو – كاباسو تشونجو – كيفين مونديكو – جوزيف أوتشايا.
خط الوسط: كريستيان كوفي – جين فيتال أوريجا – جلودي ليكونزا.
خط الهجوم: شيكو أوتشيندي – جاكسون موليكا – إسحق تشيبانجو.

بينما من المحتمل أن يبدأ المدرب جورج لواندامينا مدرب زيسكو المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: جاكوب باندا.
خط الدفاع: موليا فيري – كليمنت موابي – مارسيل كولوندا – دافيد أوينو.
خط الوسط: أدريان تشاما – إينوك سابوموكاما – جيسي ويري – مويلوا موابي.
خط الهجوم: وينستون كالينجو – كولا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملخص الزمالك ومازيمبي مباراة مازيمبي و الزمالك مباراة الزمالك اليوم مباراة الزمالك مباراة مازيمبي مازمبي زيسكو يونايتد زيسكو دوري ابطال افريقيا توقيت مكة اهداف الزمالك ومازيمبي الزمالك وزيسكو الزمالك و مازيمبي الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزمالك اليوم الزمالك الاكو

أخبار تهمك

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 7 ساعات

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 5 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

منذ حوالي 4 ساعات

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 9 ساعات

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 19 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 6 ساعات

الناجح يرفع ايده.. نتيجة أولى ثانوي 2020 التيرم الأول نظام تابلت برقم الجلوس والاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والنتائج التعليم الاساسي وبنك المعرفة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 9 ساعات

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ حوالي 11 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 10 ساعات

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status