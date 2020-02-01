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صراع عربي على التأهل للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 03:30 ص
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الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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تتصارع أندية الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن كلا من النجم الساحلي والهلال.

وحجز البطاقات الست الأولى في الدور ربع النهائي كلا من مازيمبي الكونغولي الديموقراطي والزمالك المصري في المجموعة الأولى وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي في المجموعة الثالثة والترجي التونسي حامل اللقب والرجاء البيضاوي المغربي في المجموعة الرابعة.

ويعتبر النجم الساحلي مرشحًا بقوة لحجز البطاقة الأولى عن المجموعة كونه يستضيف بلاتينيوم الزيمبابوي صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة بينما سيحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الهلال في قمة نارية على ملعب أم درمان.

ويكفي الأهلي الذي فاز باللقب 8 مرات وهو رقم قياسي التعادل على الأقل ليضمن تأهله في حين لا بديل للهلال السودانب عن الفوز.

وستكون تلك المباراة الثامنة بين الأهلي والهلال في المسابقة الإفريقية، حيث فاز الأهلي في ثلاث مباريات مقابل الخسارة في مبارتين والتعادل في مبارتين. والمفارقة أن الأهلي لم يتمكن في الفوز في أي مباراة في أم درمان.

ويدرك الأهلي أن مواجهته في السودان ستكون صعبة للغاية، حيث سيواجه خصمًا عنيدًا يجيد استغلال عاملي الأرض والجمهور ويلعب بلا ضغوط.

وفي المباراة الثانية، يمتلك النجم الساحلي الميزة في الفوز على ضيفه بلاتينيوم، حيث يطمح الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق التونسي في فوز فريقه وتعثر الأهلي ليضمن فريقه الصدارة.

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