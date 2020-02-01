البزاوي يهنئ ابنته بعد فوزها بجائزة أحسن فيلم بمهرجان الإسكندرية للفليم القصير





"جدي الشقي"









نشر الفنان محمود البزاوي، صورة لابنته لفوزها بأحسن جائزة عن فيلمها القصيربمهرجان الإسكندرية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".وكتب "البزاوي" على هذه الصورة قائلًَا: "أنا مبسوط جدًا وفرحان قوي ببنتي اللي فازت النهاردة بجايزة اأحسن فيلم في مهرجان إسكندرية للفيلم القصير.وتابع "البزاوي" قائلا: "أنا مبسوط أكتر ان الفيلم بيتكلم عن جدها وعمنا محمود السعدني، النهاردة يا عم محمود منة فرحت بيك وفرحتنا بيها، مبروك يا حبيبتي.وعلق أحد المتابعين قائلًا: "ألف مبروك ليها، ربنا يباركلك فيها ويفرحك بيها كمان وكمان".في سياق أخر شارك "البزاوي" في العديد من الأعمال الفنية منها ليلة هنا وسرور، تراب ألماس، بني أدم، تصبح على خير، رسالة إلى الوالي، زي النهاردة، فيلم ثقافي، المصلحة، الشبح، جعلتني مجرمآ.وقدم "البزاوي" العديد من المسلسلات منها أهو ده اللي صار، ظرف أسود، لحظات حرجة، علامة إستفهام، الرجل العناب، شنة ورنة، كلبش.