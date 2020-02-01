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شغف الكرة.. مشهد جسّده طفل هلالي أعلى الجبال

السبت 01/فبراير/2020 - 03:23 ص
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الهلال
الهلال
أمل الحلفاوي
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كرة القدم هوس أصاب الكبير والصغير، وعشق لمس القلوب، الشغف يجعلك تفعل أي شيء لتشاهد فريقك المفضل، حتى ولو كلفك الأمر تسلق الجبال.

هكذا رصدت شبكة القنوات السعودية الرياضية خلال بثها للمباراة، مشهد ظهور طفل يتابع بشغف من مكان أعلى قمة جبل مجاور لملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها الذي احتضن مباراة الهلال وأبها.

وأشاد الجميع بهذه اللقطة، وطالبوا بتكريم الطفل على هذا المشهد الرائع، مما جعل بعض المؤسسات تبحث عنه لتكريمه.
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جدير بالذكر أن المباراة قد انتهت لصالح الهلال بهدفين مقابل هدف أمام أبها، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، لينزع الهلال صدارة جدول الترتيب.
طفل هلالي
طفل هلالي
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