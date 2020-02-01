مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يستعد فريق مانشستر يونايتد، لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون على أرضية ملعب أولد ترافورد.





يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، وإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل ضمان مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





بينما يحاول وولفرهامبتون في الإستمرار في تقديم الأداء الجيد الذي يقدمه منذ بداية الموسم الحالي.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي





تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، مساء غدا السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sport HD 2.





تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وولفرهامبتون:





حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ويليامز – ماجوير – لينديلوف – آرون وان بيساكا.

خط الوسط: فريد – بيريرا - جيمس – فرنانديز – جرينوود.

خط الهجوم: مارسيال.





ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يأتى وولفرهامبتون في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، ولكن بفارق الأهداف عن اليونايتد.



