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مي فاروق تتألق في حفل إحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق

السبت 01/فبراير/2020 - 03:45 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تألقت الفنانة مي فاروق، مساء أمس بدار الأوبرا المصرية في حفلها الغنائي لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم.

وقامت مي، بتقديم عدد كبير من الأغاني منها شمس الأصيل وفكروني وحيرت قلبي وعدد آخر من الاغاني.

وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احياء ذكري رحيل كوكب الشرق وفى اطار سلسلة حلقات كلثوميات وقدمت فرقة عبدالحليم نويره للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتى ضمن خطة دار الاوبرا المصرية لإحياء تراث الموسيقى العربي ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيلًا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى .
 والذي ظهرت خلاله بفستان يحمل اللون الاسود والحفل


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