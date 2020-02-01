شيري مجدي تكشف لـ"الفجر الفني" علاقتها با أيتن عامر في "فرصة تانية"



أعربت الفنانة الشابة شيري مجدي، عن سعادتها بانضمامها لمسلسل "فرصة تانية"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.



وكشفت شيري، عن طبيعة دورها لـ"الفجر الفني" قائلة: "أنا بعمل دور ندى صديقة أيتن عامر ودوري بيقلب الأحداث .. أول مرة اتعامل مع المخرج مرقس عادل مبسوطة جدًا لأنه مخرج شاطر وانشاء الله نعمل شغل حلو".



"فرصة ثانية" تدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعي أنساني ملئ بالتشويق وعن فتاة تبحث عن العاطفة، من إنتاج شركة سينرجي، من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، حيث تجمع المشاهد الأولى كل من ياسمين صبرى وأحمد مجدى وآخرين، فى ديكور الشركة وهو الديكور الأساسى الأول للمسلسل.







